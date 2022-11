Aman promove programa para se apresentar a jornalistas

Matéria publicada em 8 de novembro de 2022, 18:13 horas

Resende – A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) promove, até quarta-feira (9) o programa “Conheça o Seu Exército”. O evento tem como objetivo apresentar a rotina militar a um grupo de profissionais convidados.

O programa “Conheça o Seu Exército” faz parte das atividades da Manobra Escolar, que é a conclusão do ano de instrução na Aman, por meio do Exercício “Operação Pirapitinga”. Durante as atividades, os cadetes colocam em prática todas as técnicas, táticas e procedimentos aprendidos e treinados em seus cursos, como mais um passo importante na preparação dos futuros oficiais do Exército de Caxias.

Neste primeiro dia, os visitantes acompanham diversas etapas da Manobra Escolar, como palestra com General de Brigada, João Felipe Dias Alves, visitas pelas instalações do Exército nas cidades de Resende e Quatis, além de atividade de escalada no mangrulho, acompanhamento de Patrulhas de Combate no PCL.

As atividades do programa seguem nesta quarta, com Hasteamento do Pavilhão, visitas ao Posto de Comando de Manobra e a instrução de tiro de combate, atividade na Seção de Tiro, exposição de armamento, conversa com o general Lância e Assistência à Demonstração na PCL, seguido do encerramento com a entrega dos certificados.