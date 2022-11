Prefeitura de Barra do Piraí lança cadastro online para renovação de matrícula

Matéria publicada em 8 de novembro de 2022, 18:02 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Educação da Prefeitura de Barra do Piraí lançou, pela primeira vez, o cadastro online para renovação de matrícula na rede municipal de ensino. A plataforma mostra um avanço para aqueles que desejam uma nova vaga ou transferência de escolas e está disponível para os alunos no portal EduConecteBP até sexta, 11.

Para proceder, basta digitar o link de um vídeo tutorial no YouTube (youtu.be/kvlrSGWlWlk). Logo em seguida, basta preencher de acordo com os passos, no local descrito como “Renovação de Matrícula BP”, ao lado do cadastro. Segundo o secretário Interino de Educação, Wanderson Barbosa, o cadastro online é uma forma “responsável e ágil aos pais, sem ter que enfrentar dissabores ao longo do dia”.

“Estamos evitando a burocracia com o cadastro online. Assim, com essa plataforma, iremos oferecer um meio de os responsáveis fazerem a renovação da matrícula e a pré-matrícula de forma simples e rápida, e sem a necessidade de enfrentar filas no balcão das escolas. O cadastramento vai facilitar a previsão da criação das turmas em 2023”, aponta Wanderson, lembrando que este processo vale apenas para alunos já matriculados.

O prefeito Mario Esteves relembra que a Educação é uma prioridade na atual gestão, levando em conta os investimentos em ações como esta. Aliada a este fator, o chefe do Executivo aponta que a administração pública tem buscado beneficiar a classe por meio de reformas nas escolas, bem como a gratificação aos professores e a informatização das unidades, com a distribuição de 9 mil tablets aos alunos.

“Durante a pandemia, houve um intenso esforço da Secretaria de Educação e das unidades escolares para que o vínculo das famílias com a escola não se perdesse. Foram distribuídos kits de alimentação, bem como a continuidade do nosso processo de reforma das escolas. Após este terrível período, também buscamos investir com a distribuição de 9 mil tablets aos alunos da rede municipal. Agora, com esta plataforma, mostramos mais uma vez a importância de estarmos ligados com os responsáveis pelos nossos estudantes”, aponta Mario.

Para efetuar a renovação, o responsável que está inserido no cadastro da escola deve levar o CPF, o RG e o número da matrícula do aluno. Caso não tenha, deve entrar em contato com a secretaria da escola.