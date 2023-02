Monobloco fecha carnaval de rua carioca neste domingo - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de fevereiro de 2023, 09:29 horas

Domingo pós-carnaval ainda terá o desfile de sete blocos

Rio de Janeiro – Fechando oficialmente o carnaval de rua do Rio de Janeiro, a grande atração neste domingo (26) é o Monobloco, que espera reunir 300 mil pessoas na Rua Primeiro de Março, no centro da capital carioca. O bloco foi criado no ano 2000 pelo grupo Pedro Luís e A Parede, a partir de uma oficina de batucada, e utiliza instrumentos de escola de samba para tocar ritmos como marchinha, coco, funk, xote, ciranda e charm.

Confira os blocos que desfilam hoje, pelo calendário oficial da prefeitura:

Monobloco

Rua Primeiro de Março, Centro

Início: 9h

Final: 12h

Papudinho do Rio Comprido

Praça Condessa Paulo de Frontin, Rio Comprido

Início: 15h

Final: 20h

Nossobloco

Rua Sacadura Cabral, 75, Saúde

Início: 17h

Final: 20h

Fofoqueiros de Plantão

Rua Jardim Botânico com Rua General Garzon, Jardim Botânico

Início: 10h

Final: 14h

Condomínio Habitacional Barangal

Barraca do Joel, Posto 9, Ipanema

Início: 10h30

Final: 14h

Broxadão

Av. Atlântica, 2440, Copacabana

Início: 14h30

Final: 18h

Banda Boka de Espuma

Rua Marques de Olinda, 45, Botafogo

Início: 18h

Final: 22h

Fonte: Agência Brasil