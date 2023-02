Motoristas das Viações Agulhas Negras e Pinheiral realizam greve - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2023, 09:57 horas

Mobilização dos trabalhadores foi motivada por salários atrasados

Volta Redonda – Motoristas das empresas Agulhas Negras e Pinheiral, que pertencem ao mesmo grupo e são responsáveis pelas rotas de ônibus de Volta Redonda, Barra Mansa e região, realizaram na manhã desta terça-feira (14), uma greve motivada pelos constantes atrasos no pagamento dos salários. Os ônibus só começaram a deixar as garagens e sair para atender os passageiros por volta das 6h30.

A reportagem do DIÁRIO DO VALE conversou com motoristas. Eles alegaram que, após uma conversa, resolveram encerrar a greve. No entanto, nenhum representante da viação esteve no local. Apesar do fim do protesto, relatos de usuários do transporte coletivo apontaram que os ônibus estavam mais cheios que o comum.

A reportagem tentou contato com as viações, porém não obteve sucesso.

Fotos e vídeos: Evandro Freitas