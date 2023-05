Ordem Pública determina regras para comerciantes da Praça da Colina

Matéria publicada em 27 de maio de 2023, 08:53 horas

Volta Redonda – A partir da próxima semana, os comerciantes da Praça da Colina – um dos pontos boêmios do município – vão receber um comunicado com as regras de funcionamento que terão que seguir e informando o prazo para que se adequem à legislação Vicente. De acordo com a Secretaria de Ordem Pública (Semop), o objetivo da medida é cessar as inúmeras denúncias feitas por moradores, comerciantes e frequentadores da praça e seu entorno. A decisão foi tomada em uma reunião realizada na sede da Semop, na Ilha São João, com outros órgãos do governo municipal e da segurança pública.

Uma das ações a serem tomadas pela equipe integrada da Semop, Secretaria de Fazenda e de Meio Ambiente, além do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da Guarda Municipal (GMVR), é apreender imediatamente tudo o que estiver irregular, como mesas e cadeiras além das autorizadas, que estejam ocupando vagas de estacionamento e calçadas; aparelhos de som sem ambiente acústico; televisores em calçadas e praça, entre outras, após o prazo de adequação.

Segundo o titular da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, os itens apreendidos serão encaminhados aos órgãos competentes e liberados mediante cumprimento de exigências administrativas. Ainda de acordo com ele, todas as infrações detectadas vão ser alvos de autuações. A ação contemplará todo tipo de irregularidade, inclusive as causadas por veículos e ambulantes que não estejam de acordo com a legislação.

“Recebemos diversas denúncias da Praça da Colina e entorno sobre o descontrole social em função de comportamentos não autorizados e que excediam a razoabilidade. Precisamos restabelecer o convívio harmônico e seguro daquela região. Não vamos poupar esforços para restaurar a convivência saudável”, afirmou Luiz Henrique.