Prefeitura alerta para segunda chamada do Censo 2023 para PCDs em Resende

Matéria publicada em 27 de maio de 2023, 08:58 horas

Resende – A prefeitura informa que está realizando o Censo Informativo da Pessoa com Deficiência para identificar, mapear e cadastrar os perfis socioeconômicos do município. As ações continuam pela segunda chamada do censo, visando a aumentar a precisão dos dados, visto que os números, de acordo com a administração municipal, estão muito abaixo da expectativa .

O levantamento analisa ainda as condições de habitação e mobilidade urbana das Pessoas Com Deficiência (PCDs) ou mobilidade reduzida que moram em Resende. Segundo a diretoria de Direitos Humanos, a urgência se dá por conta dos baixos números de presença no censo. Dados do IBGE de 2010 apontam para 25.621 pessoas com deficiência no município. O número de cadastrados até o último dia 24 foi de somente 467 pessoas, o que dificulta ao município ter ideia da dimensão deste público.

“Precisamos da adesão e comparecimento das pessoas no cadastro para que tenhamos um censo completo e preciso, com as informações das pessoas com deficiência. Desta forma, Resende pode continuar no caminho de buscar as políticas públicas adequadas e assertivas. Para isso, fazemos o convite às pessoas, para que compareçam e nos ajude nesse processo, pois há urgência no cadastramento” explicou Cátia Fonseca, diretora de Direitos Humanos.

De acordo com a Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência, da Secretaria de Assistência Social, o objetivo deste censo é fornecer subsídios para formulação e execução de políticas públicas que promovam a acessibilidade e inclusão das Pessoas com Deficiência e mobilidade reduzida.

Para responder às perguntas é necessário se dirigir até os locais estipulados pelo censo. Neste momento, restam quatro localidades para a conclusão do levantamento. A próxima etapa será no Programa Gente Eficiente, do dia 29 de maio até o dia 2 de junho, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h. O público deve levar RG, CPF e laudo médico com CID. As inscrições são atreladas ao CPF para que não haja duplicidade nas informações preenchidas.

Para aqueles que tiverem impossibilidade de locomoção, o familiar responsável poderá realizar a pesquisa com os documentos em mãos em nome da pessoa.

Confira o calendário completo:

Programa Gente Eficiente – de 29/05 até 02/06, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h.

CEDEAR/E.M. Bilíngue Rompendo o Silêncio – de 05/06 até 07/06, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h.

CEMEAR – Centro Municipal de Atendimento ao Autista– de 12/06 até 16/06, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h.

CEDEVIR – 19/06 e 23/06, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h