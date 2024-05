Pinheiral realiza 11ª edição do ‘Domingo de Diversão e Compras’

Pinheiral – A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Secretaria de Esporte, Cultura, Juventude, Lazer e Turismo (SEMECULT) e da Associação Comercial Industrial e Agropastoril (ACIAP), promovem neste domingo (5), a 11ª edição do Domingo de Diversão e Compras, desta vez, especial Dia das Mães com lojas abertas com produtos variados e descontos de até 50%. O evento será realizado em toda a extensão da Avenida Nilton Penna Botelho (bairro São Jorge) das 09 às 18 horas.

Nesta edição, serão dois shows ao vivo com a dupla Juarez e Rulian a partir das 09 horas e Nelsinho Simpatia, às 14 horas, além de apresentações do ministério de Louvor da Igreja Assembleia de Deus Madureira de Pinheiral a partir das 11 horas e às 13 horas do grupo de dança da Associação de Pais e Mestres dos Excepcionais (APAE).

Além dos shows, haverá atividades recreativas para as crianças, a participação do grupo de pedal “Pinpedal”, feira de artesanato, eventos culturais e esportivos para todas as idades.

Vale ressaltar que especialmente neste dia, o trânsito de veículos que precisem utilizar a Avenida Nilton Penna Botelho será transferido para a Avenida Pinheiral (São Jorge), nos sentidos Centro e Volta Redonda.

O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa disse que o evento, que já se tornou uma tradição na cidade, tem como objetivo impulsionar as vendas no comércio local, oferecendo aos moradores e visitantes uma experiência única de lazer e consumo em um único lugar.

“ O Domingo de Diversão e Compras não é apenas uma oportunidade para os consumidores aproveitarem ofertas especiais, mas também uma forma de valorizarmos os negócios da nossa cidade. Esperamos que a população compareça para garantir o presente de Dia das Mães. Vai ser um domingo de diversão e muitas promoções para toda a família aproveitar”, pontuou o prefeito.

O secretário de Governo e Desenvolvimento Econômico, Estanislau Corrêa, espera que esta edição, assim como as anteriores, seja um sucesso e impulsione a economia local.

“Os comerciantes estão na expectativa de garantir boas vendas e acima de tudo, de oferecer produtos de qualidade para os consumidores. As lojas estarão abertas para receber as famílias com descontos especiais. Estamos trabalhando para tornar o Domingo de Diversão e Compras ainda mais atraente, com uma variedade de atividades e promoções que irão encantar tanto os moradores quanto os visitantes que prestigiarão nosso evento”, falou o secretário.