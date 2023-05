PM prende homem com meio quilo de cocaína em BM

Matéria publicada em 27 de maio de 2023, 11:23 horas

Na casa dele, ainda foram encontrados mais de um quilo de maconha, crack e dinheiro

Barra Mansa – Os agentes do 28º Batalhão de Policia, prenderam um homem, de 22 anos, nesta sexta-feira (26), com grande quantidade de drogas, no Bairro Bom Pastor, em Barra Mansa. Mais de 1400 pinos de cocaína, cerca de de 1,3 kg de maconha, outras drogas, além de dinheiro, foram encontradas na casa dele. Ele, que já tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas em aberto, foi preso e encaminhado para 90ª Delegacia de Policia.