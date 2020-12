Polícias Civil e Militar estão em alerta para ‘derrame’ de notas falsas de R$ 200 na região

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2020, 16:32 horas

Sul Fluminense– As Polícias Civil e Militar estão em alerta para o derrame de notas de R$ 200 falsas, principalmente no comércio das cidades do Sul Fluminense. Duas pessoas já foram presas na região, em um curto espaço de tempo, suspeitas de praticarem o crime.

No sábado (19), agentes da 167ª DP (Paraty), em operação conjunta com a Polícia Militar, prenderam em flagrante, uma mulher repassando notas falsas de R$ 200 para estabelecimentos comerciais da região. Ela foi capturada após monitoramento do Setor de Inteligência da unidade policial. De acordo com os agentes, a suspeita informou que estava em posse de dez cédulas e que haveria pago a quantia de R$ 50, por cada nota, a falsificadores da cidade de Diadema, em São Paulo.

Três dias antes, policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) prenderam em flagrante, um jovem, de 23 anos, com notas falsas de R$ 200. Segundo as investigações, ele estava repassando as cédulas para comerciantes da cidade. O homem foi preso após uma frentista de um posto de gasolina desconfiar das notas. Ao ser questionado pela autenticidade do dinheiro, o homem se irritou e arrancou com o carro, que derrubou a vítima no chão.

Os policiais foram acionados, levantaram informações por meio do setor de inteligência, localizaram e prenderam o suspeito, no bairro Laranjeiras, já em Piraí, para onde fugiu após aplicar o golpe em Barra do Piraí.

Segundo o titular da 88ª DP, delegado Rodolfo Atala, o suspeito foi indiciado pelos crimes de moeda falsa, estelionato e lesão corporal. Segundo a polícia, uma das maneiras de se saber se a cédula é falsa ou verdadeira, é colocar a nota contra a luz e vê, na área clara, a figura do animal e o número do valor da nota, quando ela é colocada contra a luz. Nele estão escritos o valor e a palavra “Reais”.