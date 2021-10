Porto Real aplica mais de 500 doses de vacinas contra Covid em um dia

Matéria publicada em 26 de outubro de 2021, 18:56 horas

Porto Real- Mais de 500 vacinas foram aplicadas ontem, segunda-feira, 25, pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Real, como antecipação das campanhas de vacinação contra a Covid-19 no município. Na oportunidade, mais de 500 vacinas foram aplicadas, entre as campanhas de 2ª Dose por idade e Dose Reforço para Imunossuprimidos.

Já nesta terça, 26, o grupo de pessoas com 60 anos ou mais e que já completaram 6 meses desde a aplicação da 2ª dose dos imunizantes contra Covid-19, participou da campanha de imunização com a Dose Reforço. A campanha foi realizada através das Unidades de Saúde da Família (USFs), onde os idosos receberam doses da SinoVac.

A SMS reitera que em breve abrirá novas campanhas de imunização, onde para o recebimento da vacina, as pessoas deverão ter em mãos: documento pessoal com foto; CPF; comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacinação.