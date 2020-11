Sider Shopping inicia contratações temporárias para o fim de ano

Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 13:29 horas

Recuperação do comércio está sendo impulsionada pelas novas contratações

Volta Redonda – A temporada de contratações para as festas de fim de ano já começou. Mesmo num ano totalmente atípico como foi o de 2020, marcado pela pandemia de Covid-19, isolamento social, aumento de desemprego e mais de 80 dias com o comércio de Volta Redonda fechado, já foram geradas e estão abertas vagas em todo a cidade.

E no Sider Shopping não é diferente! Thais Coutinho, vendedora, está feliz da vida, conseguiu uma vaga de emprego em uma loja de perfumaria e cosméticos e em menos de duas semanas veio uma notícia ainda melhor! “Fiquei oito meses a procura de emprego e estava muito difícil, quando recebi a notícia desse emprego temporário já fiquei muito feliz, porque eu precisava muito dessa oportunidade e logo já veio uma outra grande notícia, serei efetivada, estou cheia de planos para 2021 e tenho certeza que tudo vai melhorar”, disse ela animada.

“Muitas pessoas que estão sendo contratadas para as vagas temporárias de fim de ano serão efetivadas para o ano que vem, é hora de dar o seu melhor e acreditar na retomada do comércio” explicou a coordenadora de marketing do Sider Shopping, Patrícia Macedo.

Adauto Domingues, gerente de uma grande rede de lojas garante que irá aumentar o quadro de funcionários em 40% para garantir um bom atendimento ao cliente que chegar às lojas para as compras de fim de ano. Já que espera aumento significativo na demanda de seus produtos nos dois últimos meses do ano.

“Por meio do trabalho temporário, o colaborador pode adquirir mais conhecimentos e ter novas experiências no mercado, o que potencializa sua recolocação em uma eventual vaga permanente. Neste período de pandemia estimamos que 20% dos trabalhadores temporários aqui na loja serão efetivados. É um número bastante expressivo. Estou confiante na retomada do comércio”, explicou ele.