Reservatório de água de BM inaugura nesta sexta-feira (26)

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), vai inaugurar nesta sexta-feira (26), o Sistema de Abastecimento e Reservatório de Água do bairro Malvinas, na Região Leste. As obras de infraestrutura de ampliação do sistema de abastecimento de água foram realizadas no Morro do Alecrim. O reservatório construído tem capacidade para 50 mil litros.

O sistema de abastecimento de água do Saae-BM consiste em um conjunto de obras, equipamentos e serviços com o objetivo de levar água potável para uso nos consumos doméstico, comercial e industrial, alcançando toda a população de forma sustentável e eficiente.

SERVIÇO

Inauguração do reservatório no Morro do Alecrim

Data: 26/04 (sexta-feira)

Horário: 17h30

Local: Bairro Malvinas (Morro do Alecrim), na Região Leste