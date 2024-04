SINEPE-SF promove 1º curso de Primeiros Socorros de 2024

[Conteúdo Publieditoria]

O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino da Região Sul Fluminense (SINEPE-SF) promoveu com sucesso o 1º Curso de Primeiros Socorros 2024, em adesão à Lei Lucas (Lei nº 13.722), no dia 27 de abril, visando capacitar os profissionais das escolas particulares conveniadas a lidarem eficazmente com emergências no ambiente escolar.

O evento abordou uma variedade de tópicos cruciais, desde engasgos até queimaduras térmicas, proporcionando aos participantes a oportunidade de adquirir conhecimentos essenciais em primeiros socorros, incluindo avaliação inicial da vítima, técnicas de abertura das vias aéreas e tratamento de diferentes tipos de traumas.

Além da instrução teórica e prática, os participantes foram agraciados com certificados ao término do curso, contribuindo para uma comunidade escolar mais preparada em situações de emergência.

O nome “Lei Lucas” é uma homenagem ao pequeno Lucas, de 10 anos, cuja tragédia inspirou a implementação dessa legislação após sua fatal experiência durante uma excursão escolar.