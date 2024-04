Angra: Guias de turismo participam de curso de primeiros socorros

“Estamos nos preparando para um verão ímpar, e outros treinamentos virão para os guias. Este curso foi uma solicitação da Associação dos Guias de Turismo de Angra dos Reis e vamos continuar dialogando com eles para entendermos suas necessidades e procurar atendê-las em breve com novos cursos gratuitos”, informou o presidente da TurisAngra, Marc Olichon.

O curso de primeiros socorros é mais uma iniciativa da TurisAngra para contribuir com o aperfeiçoamento dos serviços disponibilizados aos turistas. A fundação vem oferecendo também ao trade cursos no Sebrae, como o de Marketing e Vendas, que vêm acompanhados de consultoria.

Uma das principais cidades turísticas do Brasil, Angra dos Reis recebe centenas de visitantes todos os dias. Com o curso, os guias estarão melhor preparados para agir em situações de urgência que possam vir a acontecer durante suas atividades turísticas.

“Estamos levando aos guias de turismo alguns conhecimentos para que, no dia a dia deles junto aos turistas, qualquer coisa que vier a acontecer no âmbito das emergências médicas, eles possam intervir, acionar o sistema de socorro e tentar amenizar o máximo possível para que a vida seja salva”, destacou Ronaldo Bastos, coordenador de Capacitação e Treinamento da Secretaria de Proteção e Defesa Civil.

O curso, ministrado por meio de uma parceria com a Defesa Civil, foi dividido em duas partes. De manhã teve a parte teórica e, de tarde, a prática. Entre o conteúdo apresentado estavam noções do que fazer em caso de engasgo e de uma parada cardiorrespiratória.

Angra dos Reis – Guias de turismo de Angra participaram de um curso de Primeiros Socorros, nesta segunda-feira (29), no Centro de Estudos Ambientais, na Praia da Chácara. A capacitação, totalmente gratuita, foi oferecida pela TurisAngra aos profissionais que possuem Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) junto ao Ministério do Turismo e que residam na cidade.