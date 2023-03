Voltaço fica perto das semifinais e Resende flerta com rebaixamento - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de março de 2023, 08:18 horas

Tricolor de Aço só depende de si para garantir classificação; Resende precisa vencer e torcer por uma vitória do Voltaço

Volta Redonda – Chegando à última rodada do Campeonato Carioca 2023, Voltaço e Resende vivem situações distintas na tabela. Enquanto o Esquadrão de Aço só depende de si para garantir a vaga nas semifinais, o Gigante do Vale é o lanterna e precisa de um milagre para se manter na divisão de elite do Estadual.

Time do artilheiro Lelê, o Voltaço joga na próxima quarta-feira (8), às 21h10, contra o penúltimo colocado, Boavista. Neste momento, o time está na quarta posição, com 19 pontos – seis vitórias, um empate e três derrotas. A pontuação é a mesma do Botafogo, mas o Tricolor de Aço leva vantagem no saldo de gols: são 12 contra oito do Alvinegro. Uma vitória por uma placar mais elástico garante com maior tranquilidade o time na próxima fase sem depender do resultado do Botafogo diante da Portuguesa.

Já a situação do Resende é mais delicada. Com apenas quatro pontos e na última colocação do Estadual, O Gigante do Vale precisa bater o Audax e torcer para que o Voltaço vença o Boavista para escapar do rebaixamento. O técnico Sandro Sargentim falou sobre os tropeços do Resende durante o campeonato e destacou e projetou a partida contra o Audax.

– Durante o campeonato inteiro estamos começando melhor as partidas, tomando gols bobos e perdendo o poder de reação. Temos ciência de nossos erros e estamos trabalhando forte no emocional dos atletas e reforçando os treinos para chegar à última rodada com força máxima. Tenho certeza que conseguiremos nos manter na primeira divisão – destacou Sargentim.

O treinador também falou sobre a partida decisiva do rival Volta Redonda contra o Boavista, adversário direto na briga contra o rebaixamento.

– Temos que pensar primeiramente na nossa única opção: que é a de ganhar do Audax. O Volta Redonda é um time que está brigando pelas primeiras posições e que, com certeza, dará o máximo para ganhar do Boavista. Independente do resultado desse jogo, temos que ter o foco total do Audax – encerrou Sargentim.

O jogo entre Resende e Audax acontece na quarta-feira (8), às 21h10, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio.

Fla e Flu decidem Taça Guanabara

Flamengo e Fluminense decidirão o título da Taça Guanabara na noite desta quarta-feira (8). O confronto será às 21h10, no Maracanã, e é válido pela última rodada do Campeonato Carioca. O vencedor do confronto fica com o título. O rubro-negro tem a vantagem do empate.

Nos últimos Fla x Flu, quem leva vantagem é o Tricolor das Laranjeiras. Nos últimos 11 jogos, o Fluminense soma sete vitórias contra duas do rubro-negro, além de dois empates. Na última partida entre os clubes, o Flu venceu o Flamengo por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro.

No retrospecto da Taça Guanabara, o Flamengo leva larga vantagem sobre os seus rivais. Com 23 títulos, o rubro-negro é o principal vencedor do torneio, à frente do Vasco, que tem 13 títulos, e do Fluminense, com 11. O Botafogo soma oito conquistas.