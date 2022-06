Trabalhadores da CSN Mineração aprovam acordo coletivo

Matéria publicada em 3 de junho de 2022, 21:47 horas

Proposta semelhante à apresentada na Usina Presidente vargas foi aceita por trabalhadores representados pela mesma central sindical da oposição sindical em Volta Redonda

Congonhas – Em assembleias realizadas nesta quinta (2/6) e sexta (3/6), 58% dos colaboradores da CSN Mineração, representados pelo Sindicato Metabase Inconfidentes, aprovaram proposta da empresa para a renovação do Acordo Coletivo 2022/2023. A votação aconteceu de forma presencial, com voto em cédulas, em dois dias por questões logísticas.

A proposta é a mesma que havia sido rejeitada em Volta Redonda e Porto Real na última semana (reajuste de 12% para quem ganha até 5.000,00, abono de 1,9 salário, créditos-extras e banco de horas). Também já aprovaram a proposta os empregados da CSN em Arcos, e os técnicos da Mineração de Casa de Pedra e Pires.

O Sindicato Metabase, que aprovou a proposta em Minas, é filiado à Central Sindical CSP-Conlutas, a mesma a qual se filiou o grupo que se autointitula “Comissão dos Trabalhadores” e que faz parte da Chapa 2 nas eleições para o Sindicato dos Metalúrgicos. O presidente do Sindicato de Minas chegou a vir a Volta Redonda para apoiar a oposição, mas não fez o mesmo empenho para rejeitar a proposta em Minas.

Os cenários dos acordos coletivos de VR/Porto Real são os mesmos em relação aos acordos coletivos de Arcos e Casa de Pedra, ou seja, há dois anos os empregados da CSN em Minas Gerais também aprovaram reajuste zero por dois anos, abono e crédito extra.

“As propostas foram semelhantes, como sempre costuma ser. A grande diferença é que em Minas não há um clima de disputa sindical que está contaminando o processo em Volta Redonda. Não fosse isso, aqui também já teria sido aprovado”, afirmou uma fonte com experiência no meio sindical.

Com as aprovações em Minas, a empresa se fortalece caso o acordo coletivo de Volta Redonda seja levado para dissídio, uma vez que por uma questão de isonomia é pouco provável que a Justiça conceda um reajuste diferente do que foi aprovado pela mesma empresa em outras regiões.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, no entanto, ainda tenta uma reabertura das negociações. Se a empresa concordar, a tendência é que seja reapresentada a mesma proposta, que poderia ser levada a uma nova votação.