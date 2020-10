Cedae realizará manutenção preventiva em Vassouras

Matéria publicada em 24 de outubro de 2020, 11:34 horas

Abastecimento do bairro Andrade Costa será reduzido na segunda-feira (26)

Vassouras – A Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro) realizará uma manutenção preventiva no Poço da Glória, que integra o sistema de abastecimento do bairro Andrade Costa, em Vassouras, nesta segunda-feira (26).

Para que a manutenção seja feita, o abastecimento do bairro ficará reduzido das 8h de segunda-feira (26) às 17 horas de quarta-feira (28). Neste período, o fornecimento de água será reforçado por meio de caminhões pipa. O serviço pode ser solicitado pelo telefone 0800-282-1195.

O sistema será retomado logo após a conclusão do serviço e a previsão é de que o abastecimento esteja normalizado em até 48 horas. A Companhia pede que os clientes usem água de forma equilibrada e adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo.

Na próxima quinta-feira (29), será realizada manutenção preventiva no outro ponto de captação de água do sistema, o Poço da Viúva. O serviço deve ser concluído até sábado (31).