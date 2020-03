Guarda Municipal de Barra Mansa resgata três maritacas feridas

Matéria publicada em 3 de março de 2020, 12:21 horas

Barra Mansa – Três maritacas com ferimentos nas patas foram resgatadas por agentes da Guarda Municipal de Barra Mansa, na manhã desta terça-feira (3). As aves, possivelmente, ficaram feridas por linha de cerol. Os animais foram encontrados na Rua Natanael Alves Medeiros, mais conhecida como Rua da Figueira, no Centro. Um deles estava caído na calçada.

As aves pertencem a família dos psitacídeos, semelhante aos papagaios, porém menores, são bastante comum no município. As maritacas foram encaminhadas à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Guardas da Patrulha Ambiental conduziram as aves para o Zoológico de Volta Redonda para cuidados veterinários, readaptação e posterior soltura ao seu habitat natural.