Laboratório Municipal aumenta capacidade de atendimento em Porto Real

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2020, 18:51 horas

Porto Real- O Laboratório Municipal de Porto Real contabilizou em 22.354 pacientes atendidos em 2019. Segundo a Secretaria de Saúde, este total representa um aumento de quase 25% em relação ao ano anterior, quando foram realizados 17.915 atendimentos.

– O resultado aferido no nosso Laboratório Municipal é resultado do aumento no número de médicos e de consultas em 2019. Com este acréscimo chegamos muito próximos da quantidade ideal para o município, que leva em conta a população de Porto Real – comentou o secretário municipal de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim.

Este ano, o objetivo da prefeitura é continuar reduzindo o tempo de espera para a entrega dos resultados dos exames.

– Os casos de urgência e emergência já são atendidos dentro dos melhores protocolos de atendimento. Este ano vamos avançar um pouco mais nos demais exames de rotina. Vamos melhorar a logística e o sistema de informática para entregar os resultados o mais rapidamente possível para os pacientes – disse o secretário.