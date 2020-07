Saúde de Pinheiral adquire equipamento para reforçar tratamento à Covid-19

Matéria publicada em 23 de julho de 2020, 08:23 horas

Pinheiral – A Secretaria Municipal de Saúde passa a contar com um novo aparelho de raio-x que vai reforçar os atendimentos na urgência e emergência das rede pública. Já o equipamento antigo será destinado a pacientes do Centro de Triagem, durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O investimento foi adquirido por recursos de emenda parlamentar do ex-deputado federal, Wanderley Alves de Oliveira, o Deley.

O prefeito Ednardo Barbosa falou do investimento. “Fico mais feliz em poder relembrar que quando fui secretário de Saúde um dos primeiros investimentos foi um Raio-X para o Pronto Socorro, e agora como prefeito mais uma vez conseguir outro aparelho desse para a Saúde”, disse.

Para o secretário municipal de Saúde, Everton Alvim, o equipamento é fundamental para agilizar os atendimentos na rede pública. “Essa ação vai nos ajudar muito nesse momento da pandemia, utilizaremos um aparelho exclusivamente para os pacientes do Centro de Triagem e, assim vamos conseguir agilizar o fluxo dos outros pacientes, que também necessitam do exame”, explicou o secretário.