Guarda Municipal de Volta Redonda faz o transporte de estudantes para doação de sangue

Matéria publicada em 3 de junho de 2022, 10:36 horas

Apoio à campanha ‘Estudante Sangue Bom’ tem rendido bons resultados para o estoque do Núcleo de Hemoterapia do HSJB

Volta Redonda – Na quinta-feira (2), 18 estudantes do Colégio Estadual Rio Grande do Sul, no bairro Laranjal, foram ao Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, anexo ao Hospital São João Batista (HSJB), no bairro São Geraldo, fazer a doação de sangue. A iniciativa é da Coordenadoria da Juventude (CoordJuv), através Campanha “Estudante Sangue Bom”.

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), sob a orientação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), realiza o transporte desses alunos com o ônibus da corporação, levando-os ao Núcleo de Hemoterapia e, mais tarde, de volta à unidade escolar.

A campanha tem por objetivo aumentar o número de doações e o estoque do Núcleo de Hemoterapia. Desta forma, a GMVR possibilita a agilidade, a acolhida e segurança desses estudantes, que serão multiplicadores e transformadores para novos doadores.

“Vamos às escolas conscientizando sobre a importância das doações de sangue e o ônibus da Guarda Municipal tem sido fundamental para esse sucesso. Muitos não iam doar, porque não sabiam como chegar ao hemonúcleo, ou porque não tinham como arcar com o transporte”, ressaltou a coordenadora da Juventude, Larissa Garcez.

“Vamos sempre ajudar no que for necessário para que o Banco de Sangue mantenha seus estoques em níveis aceitáveis, pois temos ciência do quanto isso é importante para salvar vidas. E é isso que importa”, salientou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

A captação de doadores é feita das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Antes da coleta, todos passam por triagem clínica. Para doar é preciso: ter entre 16 e 69 anos (menores de 16 e 17 anos precisam de autorização dos pais ou responsáveis); estar em boas condições de saúde (quem apresentar febre, gripe ou outras infecções não deve doar sangue); aguardar dois dias se foi vacinado contra a Covid-19 com a vacina Coronavac, e aguardar sete dias se foi vacinado contra a Covid-19 com outro imunizante.