Papa Francisco recebe camisa autografada de Messi do Premiê francês

Matéria publicada em 18 de outubro de 2021, 18:12 horas

Fã declarado de futebol, pontífice argentino é admirador do craque

Cidade do Vaticano- Grande fã de futebol, o papa Francisco, recebeu nesta segunda-feira, dia 18, um presente incomum do primeiro-ministro da França, Jean Castex, – uma camiseta autografada pelo compatriota argentino Lionel Messi.

Em uma moldura de vidro, o primeiro-ministro deu ao papa a camiseta de número 30, assinada por Messi, que joga pelo clube francês Paris Saint-Germain, após 35 minutos de conversas particulares no Vaticano.

Francisco, de 84 anos, já conheceu Messi, de 34 anos, e chegou a chamá-lo de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Francisco é torcedor de longa data do time de futebol argentino San Lorenzo.

O premiê francês também deu ao papa um presente mais tradicional –uma edição de 1836 de “Notre-Dame de Paris”, clássico romance de Victor Hugo sobre o sineiro corcunda Quasimodo ambientado em Paris em 1482.

Castex esteve no Vaticano e em Roma para as celebrações do centenário do restabelecimento das relações diplomáticas entre a França e a Santa Sé.

Depois de conhecer o papa, Castex visitou a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro.

Fonte: Agência Brasil*