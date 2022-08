4° Festival do Peixe da Vila Histórica acontece nesse fim de semana

Matéria publicada em 5 de agosto de 2022, 11:31 horas

Evento vai de 5 a 7 de agosto e contará com praça de alimentação, música ao vivo e bingo

Angra dos Reis – O maior Festival Gastronômico da bucólica Vila Histórica de Mambucaba está de volta. O evento, que começa nessa sexta-feira, 5 e irá até domingo, 7, contará com muita gastronomia do mar, música ao vivo e bingo para toda a família. O tradicional festival, com entrada gratuita, é realizado pelo comércio local, com o apoio da Associação de Moradores de Mambucaba e da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Eventos.

– A Vila Histórica de Mambucaba é um corredor turístico histórico muito importante. O evento de gastronomia é um investimento para o turismo, uma marca forte de nossa região, com essa baía maravilhosa. Divulgar nossa cultura da gastronomia caiçara é fundamental. Quem estiver passando férias pela região poderá desfrutar de um lugar maravilhoso – comentou João Willy, secretário de Eventos.

Nas tendas de vendas de pratos típicos, será possível encontrar um pouco de tudo relacionado a frutos do mar da gastronomia caiçara, como moqueca, bobó de camarão, lula a doré, feijoada de frutos do mar, peixe com banana, sardinha frita, risotos, bolinhos de bacalhau, iscas de peixe, espetinhos, mexilhões, pastéis, caldos e muito mais.

– O festival é muito significativo para nossa economia, pois aumenta a arrecadação da cidade. Esse dinheiro posteriormente se transforma em investimento no próprio turismo e outras áreas como a saúde – frisou o secretário.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (05/08)

18h – Erivelton Marks

Sábado (06/08)

14h – Tales Pançardes e Cicy

22h – Trio Arrumadinho

Rodadas de Bingo Surpresa

Domingo (07/08)

14h – Matheus Prado e Vladimir Aguiar

22h – Trio Arrumadinho