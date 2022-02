Artista de Volta Redonda tem composição que promete ser um dos grandes hits do verão

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2022, 13:58 horas

Volta Redonda- Depois que teve seu nome carimbado nas rádios desde os anos 2000, como vocalista do Grupo Gang Jump, o artista de Volta Redonda, Juan Moraes, ficou conhecido com os sucessos Batebum e é verão entre outras músicas, após o grupo ser lançado pelo pai do funk brasileiro DJ Marlboro.

Juan Moraes, com 20 anos de estrada, lançou o single que promete ser um dos grandes hits do verão, a música “Olha o Sol”. Uma música que promete jogar o astral dos combalidos anos de 2020 e 2021 pelos ares e dar as boas-vindas ao que promete ser o verão do século, o verão do abraço e da libertação.

“Olha o Sol” também tem como novamente a parceria de sucesso com o DJ Marlboro. A composição ganhou um vídeo clipe gravado em Mangaratiba, evidenciando as imagens paradisíacas do lugar. O hit já está tocando em várias rádios do Brasil e também é sucesso na Rádio Florida Brazil e Grinding Radio NY, nos EUA.

O cantor e compositor que tem mais de 5 mil shows no currículo é também a voz oficial do hino do Voltaço, além de fazer shows em várias casas noturna de Volta Redonda e região.

Shows mais marcantes: Carnaval de Salvador no Bloco do Beto Jamaica, Carnaval de Porto seguro, Praça da apoteose, Estúdio 54 (Rio), Hard rock café (Rio), Bloco do bigode grosso em Volta Redonda.

Juan (24) 99985-2444

YouTube: https://youtu.be/9b5pl8ARg1Y