Carros com placas de Resende podem voltar a pagar pedágio em Itatiaia

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2022, 12:52 horas

Medida deverá valer a partir do dia 1º de março

Resende – Motoristas de Resende devem voltam a pagar a tarifa na Praça do Pedágio localizado, no km 318 da Via Dutra, em Itatiaia, a partir do dia 1º de março. A informação ainda não foi confirmada pela Assessoria de Imprensa da Nova Dutra, concessionaria que administra a rodovia.

Há pelo menos 12, motoristas de Resende são isentos do pagamento da tarifa, após decisão favorável aos moradores da localidade concedida por Ação Civil Pública obtida junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).