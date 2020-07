Prazo final para cadastro de mapeamento cultural tem data definida em Pinheiral

Matéria publicada em 1 de julho de 2020, 18:10 horas

Pinheiral – A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (SEMECULT) informa que em Pinheiral o prazo final para cadastro no mapeamento cultural será até 15 de julho. A iniciativa tem em vista, a aprovação da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, efetivada na última segunda-feira (29) pelo presidente da república. A lei prevê ações emergenciais destinadas ao setor cultural do país e utilizará recursos fornecidos direto do Fundo Nacional de Cultura, sendo repassado aos estados e municípios como forma de dar apoio a artistas que tiveram suas rendas afetadas pela pandemia de Covid-19.

O pagamento de R$ 600, em três parcelas mensais referentes aos meses de junho, julho e agosto do auxílio contemplará artistas informais e espaços culturais como fotógrafos, atores, cantores, dançarinos, designers gráficos, teatros, restaurantes, museus, espaço de eventos e afins, podendo ser prorrogado para mais meses. Como requisito para recebimento do dinheiro é preciso não possuir emprego formal, não receber qualquer outro benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal (com exceção do Programa Bolsa Família), ter renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa (ou total de até três salários mínimos), não ter recebido mais de R$ 28.559,70 no ano de 2018 e não ter recebido auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo de Pinheiral, a partir da data de recebimento do recurso, as cidades tem até 60 dias para usar o dinheiro repassado. O cadastro pode ser feito pela internet, através do link https://cutt.ly/cadastro-cultura-pinheiral e também por telefone, ou presencialmente, com agendamento pelo número (24) 3356-6744 ramal 224 (Silvio ou Wanessa). Segundo Júlio Barbosa, secretário da SEMECULT, o cadastro também será utilizado para controle da secretaria.

– Para receber os recursos a Lei de Auxílio Emergencial à Cultura tem como exigência que o solicitante faça parte de algum cadastro cultural, entretanto, ressalto que mesmo caso a pessoa não se enquadre nos requisitos para receber o auxílio e já tenha recebido demais benefícios, é essencial que todos se cadastrem, porque através disso será feito um mapeamento cultural de Pinheiral que vai ofertar editais onde só poderão participar pessoas que já estejam cadastradas – explicou.

Confira a lista completa de profissionais que podem receber o auxílio

Dos agentes e artistas:

Arte Educador/Arte Educadora

Artesão/Artesã

Artista Plástico/Artista Plástica

Ator/Atriz

Antiquário

Bonequeiro/Bonequeira

Bordadeira/Bordador

Brincante

Camareiro/Camareira

Cantor/Cantora

Capoeirista

Caracterizador/Caracterizadora

Cartoonista

Cenógrafo/Cenógrafa

Cenotécnico/Cenotécnica

Cineasta

Cinegrafista

Cineclubista

Compositor/Compositora

Contador de história/Contadora de história

Contra Regra

Cozinheiro tradicional/Cozinheira tradicional

Customizadora

Dançarino/Dançarina

Desenhista

Designer Gráfico

Diagramador/Diagramadora

Diretor Teatral/DiretoraTeatral

Drag Queen/Drag King

Dramaturgo/Dramaturga

Doceiro/Doceira

Dublador/Dubladora

Escritor/Escritora

Encadernador Artesanal/Encadernadora Artesanal

Equilibrista

Estampador

Editor/Editora de Imagem e Som

Figurinista

Folião de Reis/Foliã de Reis

Fotógrafo

Guia Turístico

Grafiteiro/Grafiteira

Hip hops/Mc’s

Iluminotecnico

Ilustrador

Jongueiro/Jongueira

Luthier

Locutor/Locutora

Mágico/Mágica

Malabarista

Maquiador/Maquiadora

Memorialista

Mestre do Saber/Mestra do Saber

Montador/Montadora

Músicos/Musicista

Peruqueiro/Peruqueira

Palhaço/Palhaça

Poetas/Poetiza

Preparador Corporal/Preparadora Corporal

Preparador da voz/Preparadora de Voz

Produtor Cultural/Produtora Cultural

Rendeiro/Rendeira

Romancista

Roteirista

Ritimista

Radialista

Sambista de roda

Sonoplasta

Tatuador/Tatuadora

Transformista

Trapezista

Dos Coletivos

Banda

Companhia

Coletivo

Grêmio

Roda de Rima

Conjunto

Grupo

Jornada

Bloco

Dos Espaços Culturais

Academia de dança

Ateliê

Biblioteca

Casa de artes

Cineclube

Sala de Cinema

Feira

Palco itinerante

Loja

Videotecas

Centro Cultural

Museu

Lona

Arena

Teatro

Galeria

Espaço de Eventos

Escola

Conservatório

Restaurante