CSN em alta

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2020, 19:40 horas

A forte recuperação nos resultados de siderúrgicas nos últimos meses deve continuar no primeiro trimestre de 2021 com prováveis novos reajustes nos preços de aço plano, o que beneficia empresas como a CSN, segundo analistas do Credit Suisse.

“Nossas entrevistas indicam que ao menos uma grande siderúrgica no Brasil oficialmente confirmou aumento de preços no início de 2021 para aços planos em torno de 5% em 1º de janeiro, 5% em 10 de janeiro e 10% em 1º de fevereiro. Além disso, negociações com montadoras devem levar a reajustes de preços de 30% a 35% em 2021”, escrevem em relatório os analistas Caio Ribeiro, Gabriel Galvão e Gabriel Spillmann.

Os analistas apontam argumentos utilizados pelas siderúrgicas para justificar os aumentos: a valorização do aço em mercados internacionais (o chinês HRC subiu 27% no último mês), a escalada do preço do minério de ferro (insumo para a produção de aço) e a demanda aquecida que faz com que muitas siderúrgicas só consigam entregar produtos daqui a três ou quatro meses. As informações são da Revista Exame.

Processo eletrônico

A próxima legislatura da Câmara Municipal de Barra Mansa será marcada pela entrada definitiva da casa legislativa na era da informação. Isso porque os vereadores aprovaram nesta terça-feira a implantação do processo eletrônico legislativo.

A medida visa trazer transparência para a câmara, em um processo que se iniciou com a mudança do site e reformulação do Portal da Transparência da casa. O presidente em exercício destaca a participação da mesa executiva e dos vereadores na implantação desses procedimentos.

Aliás

As proposições dos vereadores eleitos para a próxima legislatura já serão inseridas no sistema do processo eletrônico. A resolução prevê que essas proposições sigam um modelo específico. Para que todas as adaptações sejam realizadas e todo o corpo da câmara, incluindo vereadores e assessores sejam treinados para a utilização do sistema, foi dado um prazo até 31 de dezembro de 2021 para total implementação do processo eletrônico.

Cancelados

A Prefeitura de Mangaratiba, a exemplo de outros municípios, informou que todas as festividades públicas de Réveillon estão canceladas na cidade. Queimas de fogos também estarão expressamente proibidas no período de 29 de dezembro de 2020 a 04 de janeiro de 2021, entre outras medidas autorizadas pela Normativa n° 001, que acaba de ser publicada no Diário Oficial do Município.

Barreiras

A legislação ainda autoriza o retorno das barreiras de bloqueio. Somente moradores, trabalhadores e pessoas que já tenham reservas em hotéis ou pousadas terão acesso a Mangaratiba, mediante a apresentação obrigatória de comprovante de residência, locação ou reserva e documento original com foto.

Novas regras também estarão em vigor para todos os comércios da cidade, bem como, para a realização de eventos particulares. O uso de máscaras será obrigatório para qualquer atividade, seja em espaço fechado ou ar livre, e nos meios de transporte.

Tratamento

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, e o secretário de Saúde, Alexandre Vieira, o Tande, receberam a visita do secretário de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes.

Eles visitaram locais para o funcionamento do Serviço de Oncologia Clínica de Complexo Hospitalar, que vai ajudar no tratamento de pessoas com câncer no município.

Previsão

Diogo revelou que a previsão é que, até o final de 2021, pacientes de Resende possam tratar da doença no próprio município.

O serviço já é habilitado na Santa Casa de Resende e uma portaria do Ministério da Saúde pode permitir que Resende tenha um serviço de tratamento de câncer.

Recomendação I

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente (GAEMA/MPRJ) e pela 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Nova Iguaçu, expediu duas recomendações a órgãos e entidades responsáveis pela manutenção do sistema Guandu. Em uma delas, são indicadas medidas para a preservação e recuperação da bacia em que está localizado o sistema Guandu, com a adoção de medidas urgentes que garantam a sua segurança hídrica.

Recomendação II

O outro documento recomenda que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio (Cedae), sob a fiscalização do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), realize as ações necessárias para o correto funcionamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu, de maneira a evitar riscos à potabilidade da água tratada e distribuída. O sistema Guandu é responsável pelo abastecimento de água potável para mais de 8 milhões de pessoas na região metropolitana do Rio.