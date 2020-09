Homem é preso após ameaçar ex-companheira com facão, em Paraty

Matéria publicada em 15 de setembro de 2020, 20:59 horas

Paraty – Policiais civis da 167 DP (Paraty), coordenados pelo delegado titular Marcelo Russo, prenderam nesta terça-feira, dia 15, um homem de 31 anos, suspeito de ameaçar matar a ex-companheira, com facão. O crime foi praticado na frente das duas filhas do casal, sendo que uma delas foi ameaçada pelo pai, na casa da família na Rua Projetada, no bairro Ponte Branca.

Russo disse que o suspeito foi levado para a Delegacia de Paraty, onde apareceu uma mulher, de 47 anos, que disse que era irmã do agressor. Segundo o delegado, ela disse que foi estuprada pelo irmão ha seis anos, quando tinha 42 anos.

– Em consequência da violência sexual que ela sofreu, ela teve um filho, que atualmente esta com seis anos de idade. Ele está preso, por causa da ameaça que fez a ex-companheira. Eu vou instaurar outro inquérito policial, agora, para apurar o estupro. Foi apurado ainda, que esse homem teve outras passagens pela policia, por crimes elencados na Lei Maria da Penha – disse o delegado.