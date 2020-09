PMs apreendem 212 pinos de cocaína em mochila

Matéria publicada em 29 de setembro de 2020, 19:13 horas

Pinheiral – Uma informação anônima, por meio do Disque Denúncia do 28º Batalhão da PM (08000 260 667), fez com que policiais militares apreendessem material entorpecente, em Pinheiral. Os agentes foram nesta terça-feira, dia 29, até a Rua das Palmeiras, em uma área de mata, acima do campo de futebol, no bairro Palmeiras, onde encontraram 212 pinos de cocaína que estavam em uma mochila.

Também foram apreendidos 44 tambores de cocaína e material para embalar drogas. Ninguém foi preso e a ocorrência da PM foi feita na 101ª DP (Pinheiral).