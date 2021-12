Pré-matrículas para a rede pública municipal em Angra dos Reis inicia na segunda-feira

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2021, 15:24 horas

Com o Sistema Matrícula Digital, todo o processo será feito on-line, pelo site da

Angra dos Reis- A Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Educação, abre nesta segunda-feira, dia 6, o período de pré-matrícula da rede pública municipal de ensino para a Educação Infantil (etapa creche e pré-escola) e do 1º ao 9º ano de escolaridade.

Mais uma vez inovando e caminhando para uma Cidade Inteligente, a partir deste ano, todo o processo será feito on-line pelo Sistema Matrícula Digital, que será disponibilizado no site www.angra.rj.gov.br. Todas as dúvidas sobre este processo podem ser tiradas pelo telefone (24) 3377-1964 ou pelo e-mail [email protected].

– Este sistema possibilita segurança, facilidade e transparência ao usuário – informou o secretário de Educação, Paulo Fortunato.

Até 9 de janeiro, estudantes não matriculados atualmente na rede municipal, estudantes de escolas que não possuem o ano de escolaridade subsequente e o responsável que não aceitou a indicação de unidade sugerida pela Secretaria de Educação, poderão acessar o Matrícula Digital.

No ato da inscrição, o candidato e/ou seu responsável poderão indicar até três opções de unidades de ensino, na ordem de sua preferência, para se inscrever.

Os candidatos às vagas serão classificados de acordo com a seguinte ordem: candidatos com deficiência comprovada por laudo médico ou equivalente; que tenham irmãos que já estudem na unidade de ensino; cuja unidade de ensino pretendida será a mais próxima da sua residência; de maior idade (data de nascimento em ordem decrescente) e beneficiários do Programa Bolsa Família.

O resultado da pré-matrícula do Cemei, pré-escola e do 1º ao 9º ano será divulgado nos dias 13 e 14 de janeiro, no site da prefeitura (www.angra.rj.gov.br).

MATRÍCULA

O período de matrícula será de 03/01 a 14/01 para os estudantes remanejados de unidade de ensino da rede pública municipal de ensino e de 17/01 a 21/01 para os candidatos contemplados pelo Sistema Matrícula Digital.

Para efetuar a matrícula dos candidatos contemplados às vagas da Educação Infantil e 1º ao 9º ano de escolaridade, seu responsável deverá comparecer à unidade de ensino ou ao Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei), no período determinado.

Original e cópia dos seguintes documentos do candidato deverão ser apresentados: certidão de nascimento; comprovante de residência no nome do responsável ou comprovação similar (recibo de pagamento do aluguel/ declaração do dono do imóvel/ declaração da Associação de Moradores da localidade), dos últimos dois meses; cartão de vacina, atualizado; duas (2) fotos 3×4; identidade e CPF do responsável; laudo médico ou equivalente no caso de candidato com deficiência; Número de Identificação Social (NIS), se for beneficiário do Programa Bolsa Família; declaração de transferência, quando vindo de outra Unidade de Ensino e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

– O não comparecimento para a efetivação da Matrícula na unidade de ensino cuja vaga foi reservada, no período estabelecido nesta Resolução, corresponderá à desistência da vaga pelo candidato – frisou o secretário de Educação, Paulo Fortunato.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

O ingresso para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de seus estudos em idade própria, será feito por matrícula direta, não havendo a realização de inscrições no Sistema Matrícula Digital. O responsável, ou o próprio estudante, quando maior de idade, deverá comparecer à unidade de ensino no período determinado no calendário.

São unidades que oferecem EJA: Alberto da Veiga Guignard – Parque Mambucaba; E.M. de Educação de Jovens e Adultos Antônio Dias Lima – Frade; E.M. Prof.ª Cleusa Fortes de Pinho Jordão – Japuíba; E.M. de Educação de Jovens e Adultos Professor Fabiano Avelino da Silva – Balneário e E.M. Cornelis Verolme – Jacuecanga.

CALENDÁRIO

06/12 a 09/01 – Inscrição da pré-matrícula para Cemei, pré-escola e 1º ao 9º ano – Sistema Matrícula Digital (www.angra.rj.gov.br)

13/01 a 14/01 – Divulgação de resultados da pré-matrícula

03/01 a 14/01 – Matrícula de estudantes remanejados de unidade de ensino da rede pública municipal de ensino

17/01 a 21/01 – Matrícula da EJA

24/01 a 28/01 – Disponibilização das vagas restantes

ESCOLA CÍVICO-MILITAR REMO BARAL

As inscrições no ano letivo de 2022 para a Escola Municipal Cívico-Militar Ex-Combatente Remo Baral, construída no Frade, ocorrerão exclusivamente para o 6º ano e 7º ano de escolaridade do Ensino Fundamental e acontecerão conforme calendário.

A pré-matrícula será feita de acordo com a idade e o ano de escolaridade do candidato, da seguinte forma: 6º ano de escolaridade do Ensino Fundamental – candidatos com até 11 anos completos em 31/03/2022; 7º ano de escolaridade do Ensino Fundamental – candidatos com até 12 anos completos em 31/03/2022.

De acordo com a Secretaria de Educação, os estudantes regularmente matriculados na rede pública municipal de ensino de Angra dos Reis terão prioridade na matrícula para a Escola Cívico-Militar e deverão realizar inscrição no Sistema Matrícula Digital, observando o cumprimento dos critérios de idade.

As dúvidas sobre o ingresso na Escola Cívico-Militar poderão ser tiradas pelos telefones 3377-1964 e 3377-2706, ou pelos e-mails [email protected] e [email protected].

CALENDÁRIO ESCOLA CÍVICO-MILITAR

06/12 a 09/01 – Inscrição pelo Sistema Matrícula Digital (www.angra.rj.gov.br)

13/01 a 14/01 – Divulgação de resultados da pré-matrícula

17/01 a 21/01 – Matrícula dos candidatos contemplados na pré-matrícula

24/01 e 26/01 – Convocação para vagas remanescentes por meio do edital publicado no site www.angra.rj.gov.br

27/01 a 31/01 – Matrícula das vagas remanescentes