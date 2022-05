Unimed Volta Redonda inicia os serviços de Radioterapia e PET-CT digital

Matéria publicada em 3 de maio de 2022, 18:52 horas

Equipamentos são de última geração e estão entre os mais modernos do Brasil

Volta Redonda- Mais tecnologia, do diagnóstico ao tratamento, para cuidar ainda melhor da saúde das pessoas. O Centro Cuidar Oncologia, da Unimed Volta Redonda, iniciou os serviços de Radioterapia e PET-CT digital. A Cooperativa investiu ao longo de 2021 mais de R$ 60 milhões em novos equipamentos e na ampliação dos serviços hospitalares, completando o percurso assistencial ao paciente.

A radioterapia é um tratamento de radiação para destruir células cancerígenas ou impedir que se multipliquem, além de também controlar sintomas como sangramentos ou dores causados pela presença da doença. É indicada para tratar o câncer, aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O equipamento da Unimed Volta Redonda é 100% digital e proporciona mais assertividade no tratamento e mais exatidão na área a ser irradiada, com níveis mínimos de radiação.

Já o PET-CT é um dos aparelhos mais modernos para o diagnóstico do câncer. O PET-CT Digital da Unimed Volta Redonda é uma extensão do setor de imagem, no segmento de medicina nuclear. “Nosso aparelho tem uma tecnologia embarcada que aumenta a precisão diagnóstica com menor exposição à radiação, permitindo diagnóstico de lesões tumorais menores que 1 centímetro”, conta o presidente da Cooperativa, Dr. Vitório Moscon Puntel. Com um equipamento híbrido (2 em 1), além do PET-CT, o aparelho vem com um tomógrafo pioneiro na região, que faz as imagens rapidamente e com maior riqueza de detalhes, usando menos radiação. Pode ser utilizado também em exames das coronárias, neurológicos, broncoscopia colonoscopia virtual.

Os dois equipamentos são inovadores e permitem que os exames sejam feitos de forma mais rápida – proporcionando mais conforto para o paciente; com uma dose de radiação menor – o que traz mais segurança.

“Nós perseguimos nosso compromisso de cuidar dos clientes, por isso não poupamos esforços em trazer para a região o que há de mais moderno no mercado de saúde. As pessoas não precisam mais se deslocar aos grandes centros para ter acesso à tratamento com equipamentos de ponta. Com o funcionamento da radioterapia e do PET-CT, nosso Centro Cuidar Oncologia se tornou um verdadeiro ecossistema, que oferece desde o diagnóstico ao mais moderno tratamento de câncer”, disse Dr. Vitório.

Início dos serviços

A radioterapia começou a funcionar dia 04 de abril. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 16h. Já o PET-CT Digital começou a funcionar dia 06 de abril.

O Centro Cuidar Oncologia fica anexo ao Hospital Unimed Volta Redonda. Agendamentos na recepção ou pela central: 2102-7000 ou 2102-6000. Por enquanto os serviços são para clientes Unimed e particular. Em breve também serão atendidos outros convênios.