Quatis oferece 20 vagas para curso de operador de computador

Quatis – A prefeitura de Quatis está oferecendo 20 vagas para o curso de Operador de Computador, as inscrições Inscrições podem ser realizadas até o dia 22 de maio, no CATE do município as inscrições para o curso de Operador de Computador. A formação é uma parceria entre a Prefeitura e o SENAI/Firjan. Ao todo, são 20 vagas ofertadas. Podem participar os cidadãos a partir de 16 anos de idade e com Ensino Fundamental completo.

Os interessados têm até o dia 22 de maio para realizar as inscrições, que acontecem no Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), situado na Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 185, no Centro. O local funciona de segunda à sexta, das 8h às 17 horas.

Para a inscrição, os candidatos precisam estar munidos de documentos como cópia de RG, CPF e comprovante de residência e apresentar comprovante de escolaridade. Além disso, se o aluno for menor de 18 anos, deverá ter em mãos a cópia do RG e CPF do responsável legal.

O curso Operador de Computador vai acontecer no período noturno, das 18h às 22 horas, no Polo SENAI, em Resende (RJ). As aulas começam no dia 27 de maio.