Angra é destaque no evento Smart City Expo em Curitiba - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de março de 2023, 17:28 horas



Angra – Termina nesta sexta-feira, (24), a quarta edição brasileira do Smart City Expo, em Curitiba. Considerado por muitos especialistas como um dos maiores eventos sobre cidades inteligentes do mundo, o encontro deste ano atraiu cerca de 20 mil pessoas. Com os projetos de iluminação e o ônibus elétrico, apresentados como bons exemplos de iniciativas dentro da concepção de cidade inteligente, a cidade de Angra dos Reis foi um dos destaques do evento.

– Este é um evento de ampla participação nacional. Aqui se reuniram representantes de 24 estados e mais de 400 municípios brasileiros. Vimos experiências e práticas bem inovadoras e muitos serviços que podem ser ofertados pelos municípios. Alguns deles Angra já está ofertando ou já estão em andamento para implantação. Pelo panorama apresentado no evento, podemos dizer que Angra está avançada e novos projetos virão com muito potencial para impactar positivamente a vida da população – avaliou André Luís Pimenta, secretário municipal de Planejamento e Parcerias, presente no evento.

Em uma das mesas, além de falar sobre o ônibus elétrico em Angra como uma experiência positiva de eletromobilidade sustentável, Carlos Eduardo Cardoso de Souza, representante da Enel X, falou também sobre a parceria público-privada (PPP) do consórcio Luz de Angra, iniciada em março de 2021. No início deste mês, o prefeito Fernando Jordão já havia participado de mesa em outro evento, o P3C, para falar da mesma experiência de iluminação pública do município, o que mostra que Angra vem sendo um modelo positivo para especialistas das áreas de infraestrutura e cidades inteligentes. O P3C foi realizado em São Paulo e é considerado o principal evento sobre infraestrutura, PPPs e concessões do Brasil.

Já o Smart City Expo reuniu desde quarta-feira, dia 22, especialistas, empresas, representantes do setor público e do terceiro setor, além do público em geral, para debater o desenvolvimento de soluções que melhorem a vida dos cidadãos e discutir o futuro das cidades, apresentando inovações tecnológicas para a vida urbana.

Angra vem buscando interlocução com diversos atores para avançar em projetos já em andamento, como o Cidade Inteligente, Ônibus Elétrico e Parque Tecnológico do Mar, além de conhecimento para desenvolver demais projetos de inovação e modernização para a prefeitura e a cidade.

No evento em Curitiba, as áreas de machine learning, realidade aumentada e inteligência artificial foram alguns dos principais destaques. Com diversas atrações, apresentações de produtos e serviços, rodas temáticas e exposição de startups, a edição brasileira abriu o calendário de encontros mundiais. As próximas edições serão no México (maio); na Colômbia e Argentina (junho); nos Estados Unidos, Catar e China (outubro); e, finalizando, na Espanha (novembro).