‘Arraiá da Preguiça’ agita o feriado de Corpus Christi em Barra Mansa

Matéria publicada em 18 de junho de 2022, 12:54 horas

Barra Mansa- A Fundação Cultura, com apoio da Prefeitura de Barra Mansa, está promovendo o ‘Arraiá da Preguiça’, que acontece no Corredor Cultural, no Centro, até este domingo, 19. O evento, que começou na quinta-feira, 16, possui a temática junina e reúne diversas atrações, como food trucks, chopp artesanal, comidas típicas, espaços para crianças e shows ao vivo.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, que esteve presente na abertura do evento ao lado da banda Xoxetamo, ressaltou a volta das atividades culturais no município. “Estávamos com saudade de voltar a viver esses momentos de intensa atividade cultural na cidade. O mês de junho está com uma programação intensa e eclética. A diversidade das apresentações confirma que vivemos numa cidade verdadeiramente criativa. Além de possibilitar a vida cultural, estamos fomentando o desenvolvimento econômico de forma sustentável e democrática”, afirmou Bravo.

Atrações Musicais

O som da sexta-feira, 17, foi comandado pela banda Figurótico, que atraiu centenas de pessoas em torno do Palácio Barão de Guapy. A moradora do Ano Bom, Mariana Lima, foi acompanhada da família e afirmou que estava com saudade das festividades na cidade. “Este é um ambiente muito legal para curtir com a família, com música boa e comida gostosa. É muito bom para nós moradores termos essas opções de lazer”.

Já neste sábado, 18, a atração musical fica por conta do cantor Petriz, que sobe ao palco às 20h. Para encerrar o ‘Arraiá’, neste domingo, a banda Macaco Velho sobe ao palco às 12h.