Barra do Piraí realiza 2ª Semana Municipal de Enfermagem

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria de Saúde, organizou a 2ª Semana Municipal de Enfermagem, nesta sexta-feira (24). Tendo como base o tema “Romper ‘bolhas’ no mundo para o resistir e o coexistir da Enfermagem”, as práticas contaram com um ambiente em que foram discutidas a valorização do profissional de enfermagem, o desenvolvimento da área no país, dentre outros assuntos.

A diretora da Atenção Primária, Verônica Tancredo Massa, falou a respeito da proposta, o seu objetivo e as discussões importantes que foram estabelecidas. “Essa semana foi pensada para abraçar os enfermeiros. Durante os dias conseguimos refletir sobre o trabalho e como nos encaixamos nesse cenário. Com certeza, todos nós levaremos muitos ensinamentos para o nosso dia a dia. Quero agradecer a todos que participaram”, expõe a diretora.

Durante o evento, o secretário interino de saúde, Dione Caruzo, frisou a importância da atuação dos enfermeiros. “É uma honra participar de um evento em comemoração aos enfermeiros, técnicos e auxiliares. É uma área de extrema importância para a saúde já que os profissionais trabalham cotidianamente com a população. Eles estão sempre amparando aqueles que precisam em momentos difíceis com muito carinho”, declara o secretário.

A respeito da iniciativa, o Prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, parabenizou o projeto e todos os enfermeiros. Além disso, frisou sobre o papel dos profissionais no país e como eles são fundamentais para o funcionamento de qualquer área ligada à saúde. “Nós temos que nos conscientizar que os enfermeiros devem ser valorizados diariamente. A prefeitura tem a saúde como uma prioridade, por isso sabemos a importância desses funcionários. Sem eles a Saúde simplesmente não funciona. Parabenizo os idealizadores e todos os enfermeiros, pois eles merecem tudo de melhor”, destaca o chefe do Executivo.