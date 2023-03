Câmara de Itatiaia abre CPI para avaliar cassação de 5 vereadores - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de março de 2023, 07:50 horas

Votação foi individualizada para cada parlamentar afastado; todos serão objeto da CPI

Itatiaia – A Câmara Municipal de Itatiaia votou nesta segunda-feira (06) a favor da instalação de uma Comissão Processante para avaliar a cassação dos mandatos de cinco vereadores eleitos em 2020, que foram afastados em setembro de 2022 em função de decisão judicial obtida pelo Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) no bojo da Operação Apanthropía. Segundo as acusações do MPRJ, esses vereadores estariam associados a outras pessoas, ‘arrendando’ a administração do município para se beneficiarem com contratos irregulares.

As votações foram individualizadas e todas elas resultaram na aprovação do início do processo. Vander Leite Gomes teve a instalação do processo aprovada por sete vereadores, com duas abstenções e um que se declarou impedido. Silvano Rodrigues da Silva, o Vaninho teve a comissão processante aprovada pelo mesmo número de votos, assim como Alexandre dos Santos Campos, o Tim Campos.

Imberê Moreira Alves e Eduardo de Almeida Pereira, o Dudu Pereira, tiveram os inícios de suas comissões aprovados por seis votos a favor, com duas abstenções e duas declarações de impedimento.

Cada vereador terá seu processo conduzido por uma comissão específica.

A composição das comissões

Vander Gomes

Presidente – Thiago Rodrigues

Relator – Vini Celular

Membro – Bruno Diniz

Vaninho

Presidente – Bruno Diniz

Relator – Thiago Rodrigues

Membro – Cristian

Eduardo Magalhães

Presidente – Bruno Diniz

Relator – Vini Celular

Membro – Cristian

Tim Campos

Presidente – João Márcio

Relator – Thiago Rodrigues

Membro – Bruno Diniz

O caso

Quando o ex-prefeito Eduardo Guedes, o Dudu, teve o registro de sua candidatura indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2020, o então presidente da Câmara Municipal, Imberê Moreira Alves, assumiu interinamente o cargo, até a realização das eleições suplementares.

No entanto, antes da votação, ele foi afastado do cargo, já por causa das investigações. Outro vereador, Vaninho, assumiu o comando do município, até 15 de dezembro de 2021, quando o o vereador Thiago Rodrigues Moreira, conhecido como Thiaguinho, assumiu o cargo, declarado vago pela Câmara Municipal.