Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis entra em obras

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2021, 12:52 horas

Ordem de serviço foi assinada em cerimônia com a presença do prefeito de Angra dos Reis e do movimento cultural

Angra dos Reis – Palco de diversas manifestações culturais e importante ponto para o fomento da cultura no município, a Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis, a primeira do Estado do Rio de Janeiro, passará por obras que permitirão a revitalização total e adaptação do espaço.

Na segunda-feira, dia 6, foi assinada a ordem de serviço para a reforma, que tem previsão de duração de quatro meses. A cerimônia contou com a presença do prefeito Fernando Jordão; do secretário-executivo de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara; do secretário de Desenvolvimento Urbano, Tiago Scatulino, e dos vereadores Dudu do Turismo e Titi Brasil.

O ponto alto foi a presença maciça dos produtores de cultura do município, que entendem o momento positivo que o setor vive na cidade.

– A Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis é um presente para nós. É aqui que o artesão expõe o seu trabalho, se tornando conhecido em função do grande fluxo de pessoas que circula no Centro da cidade. Vai ser imensa a felicidade de vermos este espaço que já deu tanta alegria pra gente reformado – frisou a artesã Cláudia Vidal, vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura.

O prefeito Fernando Jordão ressaltou que, em 2005, no seu segundo mandato, o espaço cultural passou por uma reforma completa.

– É uma honra muito grande voltar à Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis e assinar a ordem de serviço para a reforma. Este espaço é muito importante para os atores culturais, pois daqui nascem novos talentos e políticas públicas para o setor podem ser colocadas em prática. Nosso governo tem o compromisso de preservar a memória da cidade e assim seguiremos. Já em janeiro do ano que vem, com a reforma administrativa que vamos fazer, a Secretaria de Cultura será independente e com orçamento próprio – enfatizou o prefeito Fernando Jordão.

A revitalizada no prédio vai preservar a integridade física e histórica do espaço, atendendo aos anseios dos artistas da cidade. Entre as melhorias estão a reforma do telhado, atualização do sistema de acessibilidade, com nova plataforma de elevação, pintura, restauração da parte elétrica e um novo sistema de climatização.

– Tudo será feito com o aval e autorização do Instituto Estadual do de Patrimônio Artístico Cultural (Inepac), através da intervenção da nossa deputada estadual Célia Jordão – frisou o secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Tiago Scatulino.

A Casa Cultura Poeta Brasil dos Reis, entregue à população angrense em 25 de agosto de 1985, foi fruto da luta do movimento cultural da cidade. A primeira casa de cultura do Estado está localizada num prédio construído em 1824, tombado pelo Inepac e recebe exposições e cursos voltados à inclusão do cidadão ao meio cultural.

– Neste ano o espaço completou 36 anos e agora, com essa reforma, será totalmente adaptado à acessibilidade. Cultura se faz com inclusão e o prefeito Fernando Jordão, que tem compromisso com a cultura, nos dá total liberdade para promover as ações que beneficiam os fazedores de cultura e também os cidadãos, que estão na ponta – salientou Andrei Lara.

Segundo a secretaria-executiva de Cultura, a Casa Larangeiras e o Teatro Municipal também receberão obras de acessibildidade.

– É fato que neste ano tivemos um orçamento reduzido, mas com pouco conseguimos fazer muito e avançar. Por isso, teremos um ano de 2022 com grande expectativa, pois a Cultura de Angra terá o maior orçamento de sua história – finalizou Andrei.