Estado do Rio – A Comissão de Saneamento Ambiental, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), realiza nesta quarta-feira (22) reunião extraordinária para discutir formas de melhorar os sistemas de água e esgoto no estado. O debate acontecerá às 11h, na Sala 1801 do Edifício Lúcio Costa, sede do Legislativo fluminense, na Rua da Ajuda, nº 05, no Centro.

O colegiado irá discutir e votar parecer ao Projeto de Lei 502/2023, de autoria do deputado Renato Machado (PT), que estabelece desconto na tarifa de água e esgoto em caso de interrupção do fornecimento. Além disso, haverá apresentação do relatório das atividades dos Comitês de Monitoramento Social dos serviços de abastecimento dos blocos de concessão da Cedae e análise sobre os reajustes tarifários dos serviços concedidos de água e esgoto.

Presidente da comissão, o deputado Jari Oliveira (PSB) comentou sobre a importância do debate acerca do saneamento no estado. “Nos contratos de concessão da Cedae, a Alerj, através da Comissão de Saneamento Ambiental, tem que somar forças com os comitês de monitoramentos de cada bloco na ação fiscalizadora dos serviços, buscando qualidade e preço justo. Assim, convidamos os comitês para interagir com a comissão: eles apresentarão relatórios sucintos das suas atividades e nós, a nossa análise sobre os reajustes concedidos das tarifas”, disse.

Foram convidados a participar o gerente da Câmara de Política Econômica e Tarifária da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa), Fábio Côrtes do Nascimento; o gerente da Câmara Técnica de Saneamento da Agenersa, Robson Cardinelli; a ouvidora-chefe da agência, Michele Lopes; o assessor parlamentar do órgão, Flavio Baptista Silveira; além de representantes dos Comitês de Monitoramento Social dos blocos de concessão da Cedae.