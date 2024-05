Enel: saiba como concorrer a três anos de contas grátis

Estado do Rio – A Enel Brasil está realizando a campanha “Deixa que a Enel paga a sua conta”, que oferece aos clientes créditos na conta de energia elétrica, em prêmios instantâneos no valor de R$ 100, além de sorteios de até três anos de conta grátis. Todos os clientes ativos que sejam titulares de contas de energia residencial (pessoa física) emitidas pelas empresas Enel Distribuição São Paulo e Enel Distribuição Rio de Janeiro podem participar, após cadastro pelo link www.promocaoenel.com.br. Clientes que façam adesão ao recebimento das faturas por e-mail no período da campanha ou que paguem as contas de durante o período da promoção via PIX terão chances adicionais.

“Além de oferecer aos clientes uma opção de economia, a companhia quer incentivar a digitalização dos consumidores, ampliando o acesso das pessoas a ferramentas que facilitam o recebimento e o pagamento das contas”, afirma Luiz Flávio de Sá, diretor de mercado da Enel Brasil.

Para atingir o público-alvo prioritário da campanha – homens e mulheres, com 25 anos ou mais – e despertar o interesse deles para participar da promoção, gerando tráfego no hotsite da promoção e downloads do aplicativo da ENEL, a estratégia de marketing conta com uma divulgação diversificada. A mídia exterior, por exemplo, vai contemplar o metrô em São Paulo e o transporte de barcas que conecta Rio de Janeiro e Niterói, uma das principais cidades atendidas pela Enel no estado do Rio. Ao todos, serão realizadas 2,5 milhões de inserções apenas em mídia exterior.

Em São Paulo, a campanha incluirá ainda adesivagem em assentos de ônibus em dez principais linhas de transporte público, incluindo a capital, região do ABC, Barueri e Carapicuíba. Nas rádios de São Paulo e do Rio, serão feitas 300 inserções para divulgação das informações da campanha durante os boletins de trânsito, com mensagens de dez segundos, com possibilidade de impacto com diferentes materiais e ampla cobertura das principais rádios. No digital, as veiculações são com geolocalização em pontos específicos como lojas lotéricas e pontos de atendimento da Enel. Na plataforma “Google Search”, será possível alcançar pessoas que já tem interesse no assunto por meio de buscas de palavras-chave.

Durante o período de participação, os clientes titulares de contas de energia elétrica participantes devem ter o cadastro digital ativo (possuir login com e-mail e senha) no site www.enel.com.br, na área da Agência Virtual dos sites da Enel SP ou da Enel RJ, ou no aplicativo de celular. É necessário preencher os requisitos de participação para receber os “números da sorte” das premiações instantâneas e para concorrer ao sorteio dos prêmios. Para cadastro no site da promoção, será necessário um código de acesso único e intransferível. Para obter o código de acesso, é necessário que o cliente tenha o cadastro no site ou aplicativo da Enel atualizado. O regulamento da campanha está disponível no site www.promocaoenel.com.br.

Período de cadastro/participação válidos: a partir das 00h00 do dia 31/10/2023 até as 17h00 do dia 29/05/2024

Sorteio Loteria Federal: 01/06/2024

Apuração dos resultados: 03/06/2024

Premiações

Na categoria “Prêmio Instantâneo”, serão 90 prêmios no valor de R$ 100,00 cada um (em forma de crédito em conta de energia elétrica).

Já na categoria “Sorteio”, tanto para a Enel SP quanto para Enel RJ, serão 14 clientes premiados com “1 ano de conta grátis” que corresponderá ao crédito de conta de luz no valor total de R$ 3.600,00 para cada ganhador, sendo limitado o crédito mensal a R$ 300,00. Adicionalmente, tanto para a Enel SP quanto para Enel RJ, haverá 1 prêmio denominado “3 anos de conta grátis” que corresponderá ao crédito de conta de luz no valor total de R$ 10.800 (dez mil e oitocentos reais), sendo limitado o crédito mensal a R$ 300,00 (trezentos reais).

Cada prêmio distribuído nesta promoção é pessoal, portanto, não poderá ser transferido. Todos os participantes que preencherem as condições do regulamento e forem elegíveis concorrerão ao prêmio.

Participação de pessoas físicas, titulares de conta(s) de energia residenciais atendidos, em baixa tensão (“Clientes Enel SP e Enel RJ”), no período de 31/10/2023 a 29/05/2024. Consulte Regulamentos em https://www.promocaoenel.com.br/regulamento. (1) O título da Promoção não é relativo ao pagamento total das contas de energia elétrica, os prêmios serão entregues, conforme Regulamentos. (2) Prêmio de R$ 100,00 em crédito na conta de consumo do ganhador. (3) Prêmio correspondente a crédito mensal de R$ 300,00 entregue, via abatimento de valor na conta de consumo do ganhador, pelo período de 1 ano (12 meses) ou 3 anos (36 meses), a depender do prêmio ganho na promoção. (4) Pagamento da conta de luz via QR Code PIX, impresso na conta de energia. (5) Pelos 7 meses consecutivos, a saber: novembro/2023, dezembro/2023, janeiro/2024, fevereiro/2024, março/2024, abril/2024 e maio/2024. CA SRE/ME 04.030454/2023 e CA SRE/ME 05.030461/2023.