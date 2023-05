Orquestra Sinfônica de Barra Mansa no Palácio Tiradentes

Matéria publicada em 26 de maio de 2023, 08:32 horas

Estado do Rio – O Palácio Tiradentes, sede histórica da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), reabre suas portas para eventos nesta sexta-feira (26), às 17h, no Plenário Barbosa Lima Sobrinho, com o concerto de encerramento da segunda edição do Festival Interativo de Música e Arquitetura (FIMA), numa parceria do Ministério da Cultura com a Assembleia Legislativa. A apresentação, aberta ao público e gratuita, será realizada pela Orquestra Sinfônica de Barra Mansa. O festival tem o objetivo de celebrar a arquitetura de prédios históricos.

Pensado especialmente para este concerto, o repertório dialoga com a história e a arte decorativa da sede histórica da Alerj, que é um dos palácios reverenciados pelo festival, nessa edição. O Palácio Tiradentes é considerado ícone da arquitetura eclética carioca da primeira metade do Século XX, combinando elementos renascentistas e clássicos em uma síntese harmoniosa de diferentes estilos e épocas.

Apresentação especial para alunos

No mesmo dia, às 14h30, o palácio terá concerto sinfônico para alunos e professores do ensino público da Escola Vocacionada à Música (CIEP 485) de Barra Mansa e do Colégio Estadual Júlia Kubitscheck, do Rio de Janeiro.

Serviço:

Festival Interativo de Música e Arquitetura (FIMA)

Data: 26/05

Horário: 17h

Local: Palácio Tiradentes, na Rua Primeiro de Março, s/n. Praça XV. Centro