PM recupera farda que traficante de Angra ostentava em vídeos na ‘Guerra do Frade’

Matéria publicada em 26 de dezembro de 2019, 21:53 horas

Angra dos Reis – Policiais Militares do 33 Batalhão entraram em confronto com traficantes do bairro Sapinhatuba I, em Angra dos Reis, no meio da noite desta quinta-feira, dia 26. Após terem repelido o ataque, os PMs fizeram uma varredura no local onde os bandidos estavam escondidos e encontraram vasto material usados pela quadrilha. Entre as peças encontradas estava uma farda da Polícia Militar.

Trata-se da vestimenta que Alex Silva Osório, o Peixe, aparece usando em um vídeo que ganhou as redes sociais por volta do dia 19 de dezembro. Peixe é apontado pela polícia como um dos líderes locais de uma facção criminosa e recentemente participou da invasão no Frade, que resultou em sete mortes. Os bandidos conseguiram fugir, mas o cerco no local permanece pela noite.

O vídeo

O vídeo que circula nas redes sociais mostra traficantes fortemente armados, sendo que um deles estava vestido com uma farda da Polícia Militar. O vídeo foi gravado no bairro Frade em Angra dos Reis. Nas imagens, Peixe aparece sentado na calçada segurando um fuzil e mexendo em um celular. Ele usava a farda.

O autor do vídeo seria Gertudres de Oliveira, vulgo ‘Juninho Corta Cabeça’ ou “Juninho Lagartixa”. Ambos estão envolvidos diretamente com a disputa entre facções criminosas no Frade. Ainda sobre o vídeo, Gertudres chama o comparsa de “comandante Peixe” e diz que ele é o general Júnior Gertudres.