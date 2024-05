Sul Fluminense promove pontos de coleta em apoio às vítimas do RS

Sul Fluminense – As intensas chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul resultaram em uma das piores tragédias registradas na história da região. Até o momento, mais de um milhão de pessoas foram afetadas e 385 cidades enfrentam danos significativos. A situação demanda uma resposta urgente para atender às necessidades imediatas das comunidades atingidas.

Com o intuito de amenizar o sofrimento das famílias atingidas, a Fundação Sergio Loureiro (FSL) e o Unifoa, com apoio da Transporte Excelsior, do Shopping Park Sul e do Sest Senat, uniram-se para formar uma corrente de solidariedade. A iniciativa consiste na arrecadação dos seguintes itens essenciais: água potável, alimentos não perecíveis, roupas e itens de higiene pessoal, como sabonete, shampoo, condicionador, papel higiênico, absorvente, desodorante, pasta de dente e escova de dente.

Os pontos de coleta foram estrategicamente distribuídos em locais de fácil acesso. Em Barra Mansa, a sede da Fundação Sergio Loureiro está localizada na Rua Camilo de Novaes Leijoto, 94, bairro Morada da Granja, enquanto o Sest Senat fica na rua Ariobaldo da Rocha Pímentel, número 02, bairro Barbará. Em Volta Redonda, as doações serão recebidas no Unifoa – Av. Dauro Peixoto Aragão, 1325, Três Poços – e no ponto promocional do Dia das Mães do Shopping Park Sul – Rodovia dos Metalúrgicos, 1189, São Geraldo, Volta Redonda. Consulte horários de funcionamento.

Além disso, a Transporte Excelsior se comprometeu a disponibilizar suas frotas para encaminhar as doações até nas áreas mais afetadas pelas enchentes. As instituições convidam todos os moradores da região a contribuir em prol dos sobreviventes.