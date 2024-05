Tenente-coronel Sardemberg toma posse no 28º Batalhão de Polícia Militar

Volta Redonda – Na manhã desta terça-feira (7), o 28º Batalhão de Polícia Militar, o Batalhão do Aço, passou a ter um novo comandante: o tenente-coronel Moisés Pinheiro Sardemberg, que estava à frente do 2º BPM, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, e tem experiência prévia no comando do Batalhão de Complexo da Maré, na capital.

O evento teve início às 10h na sede do batalhão, na Voldac. O comandante do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), coronel Ronaldo Martins – que deixou o comando do 28º BPM para assumir o CPA –, não pôde estar presente em função do falecimento de sua mãe. Representando-o, compareceu o subcomandante do 5º CPA, coronel Camargo.

De acordo com Martins, as trocas de comando fazem parte da estratégia interna da Polícia Militar para renovar ações de combate à criminalidade e manutenção da ordem nas 92 cidades do Estado do Rio.

Já falando como chefe da tropa, o coronel Sardemberg se mostrou familiarizado com os desafios que enfrentará. “Iremos buscar ampliar o combate ao tráfico de drogas e aos homicídios em Barra Mansa e Volta Redonda. Para isso, precisamos ampliar a interlocução com a sociedade, pois não bastam números, é necessário que a população se sinta em segurança”, afirmou, acrescentando pretende tomar decisões “utilizando da expertise, network e da experiência” de cada integrante da 28º BPM. “A tendência é que se erre menos”, justificou. “Se conseguirmos associar a parceria de vocês e com a da sociedade, vamos exercer um comando que permita à população perceber a segurança pública”, disse o novo comandante do 28º BPM.

O subcomandante do 5º CPA, coronel Camargo, destacou em seu discurso que a conquista de qualquer resultado na área da segurança depende da tropa. “Se a tropa não estiver envolvida com as diretrizes do comando, nada acontece. Outro ponto muito importante é a sensação de segurança, a chamada segurança subjetiva, algo que o secretário disse lá na capital para o novo comandante. Não adianta nada gastar milhões com toda a parte objetiva, policiamento, armamento, educação e treinamento, se o cidadão desce de um ônibus e anda apavorado até em casa, com medo de ser assaltado”, disse. “Nós, policiais, somos usuários do nosso próprio serviço e somos vítimas quando nós mesmos falhamos, a briga é nossa. Seja bem-vindo Sardemberg, sucesso na missão”, concluiu Camargo.

Números

De 2022 até o início deste mês, foram apreendidos por agentes do 28º BPM: 352 armas de fogo, mais de 310 quilos de maconha, 220 quilos de cocaína, 11 quilos de crack, além de 157 veículos recuperados, aproximadamente R$ 107 mil. Foram 2.238 prisões efetuadas e 366 menores apreendidos em ato infracional.

Presenças

Estiveram presentes à cerimônia o presidente da Câmara Municipal de Barra Mansa, Paulo Sandro; o secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, Luiz Henrique Monteiro Barbosa, representando o prefeito Antônio Francisco Neto; o delegado da 93ª Delegacia de Polícia, Vinícius Coutinho; o delegado da Polícia Federal em Volta Redonda, Pedro Paulo Simão da Rocha; o secretário de Ordem Pública de Barra Mansa, Daniel Abreu, representando o prefeito Rodrigo Drable, dentre outras autoridades.