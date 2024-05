Voltaço inicia venda de ingressos para a partida contra o Botafogo-PB

Volta Redonda – O Voltaço enfrenta o Botafogo-PB, neste domingo (12), às 19h, no Raulino de Oliveira, pela quarta rodada da Serie C do Brasileirão. Contando com apoio da torcida, as vendas de ingressos tiveram início nesta terça-feira (7), com promoção para os torcedores do Esquadrão de Aço. Ingresso avulso por R$20,00 para quem comprar vestindo a camisa do Voltaço ou para quem vestir amarelo e preto.

Pontos de vendas:

Loterias do Meia-Meia (Aterrado)

Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto)

Empório Brasil (Retiro)

No domingo (12), a bilheteria do Raulino estará aberta a partir das 16h, com ingressos disponíveis nos setores Azul (para torcedores do Voltaço) e Laranja (para torcedores do Botafogo-PB). Além disso, haverá gratuidades disponíveis no setor Azul, também a partir das 16h.