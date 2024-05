Pinheiral lança Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada

Pinheiral – Com o objetivo de fortalecer o acesso à alfabetização de qualidade, a Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Educação (SME), realizou nesta terça-feira, 07, o lançamento do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. O evento aconteceu no Centro Municipal de Ensino Roberto Silveira (CMERS) e contou com a presença do secretário da pasta, Fernando Cabral, professores, diretores e profissionais da área educacional.

O Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI) é um programa do Governo Federal, cujo intuito é ofertar formação continuada aos profissionais da Educação Infantil com foco na oralidade, leitura e escrita. Além disso, o programa também visa garantir a recomposição das aprendizagens, com foco na alfabetização, de 100% das crianças matriculadas nos 3º, 4º e 5º anos, afetadas pela pandemia.

O secretário municipal de Educação, Fernando Cabral, ressaltou a importância da adesão ao programa, visando garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final do segundo ano do ensino fundamental.

“A iniciativa demonstra o comprometimento da educação de Pinheiral com a constante melhoria do ensino, enfatizando o reconhecimento de que a alfabetização constitui a base para uma sociedade mais igualitária e justa. Além disso, ressalta o papel crucial dos educadores como catalisadores de mudanças e construtores de um futuro melhor para nossos alunos. Reconhecemos que este é um processo em evolução, exigindo avanços e aprimoramentos contínuos. No entanto, estamos confiantes de que, ao incentivarmos a leitura e a escrita para os estudantes, eles alcançarão excelentes resultados. Esperamos que os profissionais, ao participarem deste encontro, se tornem agentes multiplicadores deste processo em suas salas de aula, inspirando e desenvolvendo os alunos”, disse o secretário.

A diretora de Departamento pedagógico, Maximilia Brandão, enfatizou a relevância do trabalho dos educadores na formação das futuras gerações, evidenciando a responsabilidade e o impacto positivo que exercem na sociedade.

“Estamos vivendo um momento privilegiado, onde os professores da Educação Infantil e professores Alfabetizadores desempenham um papel fundamental em nossas vidas e, com certeza, deixarão uma marca duradoura na vida de cada criança. Que vocês possam aproveitar este momento de aprendizado que é de extrema importância”, falou a diretora.

A Articuladora do programa no município, Eliziaria da Silva Carvalho, destacou importância desse programa, sendo que é a primeira vez que a educação infantil da cidade recebe um programa nacional específico, com uma coordenação própria e equipe especializada.

“Pinheiral é um dos municípios que sempre participa de todos os programas oferecidos pelo governo e o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada não é exceção. Sabemos que a educação infantil tem as suas particularidades e especificidades, que são muitas e acreditamos que vai dar certo e que teremos daqui para a frente uma parceria de muito sucesso”, pontuou a articuladora.