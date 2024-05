Na noite desta terça-feira (7), os policiais realizam abordagens no posto do CPRV do Distrito de Lidice, em Rio Claro. Carros, ônibus, caminhões e motos estão sendo abordados.

Rio Claro – Agentes do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRV) estão intensificando as operações e blitz à procura de armas , drogas e foragidos da lei.