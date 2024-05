Itatiaia: Campeonato esportivo entre bairros começa neste sábado

Itatiaia – O Campeonato de Bairros 2024, organizado pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer irá iniciar neste sábado (11). O evento, tradicional no município, é uma das principais competições do esporte amador da cidade.

De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer esse ano 15 bairros participam do torneio, divididos em quatro grupos: A, B, C e D. A cerimônia de abertura, com a presença de todos, será realizada neste sábado, às 12h30, no Estádio Municipal Antônio Corrêa, localizado à Rua Antônio Gomes de Macedo, no Centro, onde também acontecerão as partidas.

Conforme a organização da tabela, na Chave A estão as equipes do Merisa (Jardim Itatiaia), Bela Vista, Vila Paraíso e Vila Niterói. No grupo B estão Vila Maia, CCP (Centro Comercial de Penedo), Centro e Vila Magnólia. Compõem a Chave C os times do Campo Alegre, Vila Esperança, Nova Conquista e Vila Pinheiro. No grupo D estão Vila Odete, Vila Flórida e Jardim Manchete.

A entrada para as partidas é gratuita e os jogos vão acontecer sempre aos sábados e domingos. A final do está prevista para o dia 30 de junho. Classificam-se para as quartas-de-final, nos dias 15 e 16 de junho, o primeiro e o segundo colocados de cada chave.

O jogo 1 (15/06), às 14h, será entre o primeiro lugar do grupo B e o segundo da Chave D. No jogo 2 (16h) vão se enfrentar o segundo colocado da chave A e o primeiro do C. No domingo, dia 16 de junho, disputarão a vaga na semifinal, às 10h, o primeiro colocado do grupo D e o segundo da chave B. No mesmo dia, às 12h, disputarão a última vaga para a semifinal o segundo lugar da chave C com o primeiro do grupo A.

“Essa é uma competição que reúne moradores de todas as partes da cidade e estamos empenhados para que seja um sucesso. as equipes e a torcida, com arbitragem, premiação, manutenção do estádio, presença da Guarda Municipal e ambulância”, informa o Secretário de Esporte e Lazer, Vinicius Luciano de Sá Sousa.

Primeira Rodada:

SÁBADO (11/05)

· Vila Maia x CCP (14h)

· Centro x Vila Magnólia (16h)

· Campo Alegre x Vila Esperança (18h)

· Nova Conquista x Vila Pinheiro (20h)

DOMINGO (12/05)

· Merisa (Jardim Itatiaia) x Bela Vista (10h)

· Vila Paraíso x Vila Niterói (12h)

· Vila Odete x Vila Flórida (14h)

· Folga: Marechal Jardim