Discentes de Odontologia participam do Dia D em Saúde Bucal na Escola

Valença – Alunos do terceiro período do curso de Odontologia do Centro Universitário de Valença (UniFAA) participam, nesta quarta-feira (8), do Dia D em Saúde Bucal na Escola, uma iniciativa promovida pelo Governo Federal por meio do Programa Saúde na Escola (PSE). Juntamente com equipes da Secretaria de Saúde de Valença, os discentes vão atuar diretamente no atendimento a crianças em escolas municipais. Na oportunidade, serão realizados escovação supervisionada, levantamento epidemiológico e classificação de risco de cada criança.

A participação dos discentes se dá via Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde (COAPES) celebrado entre o Centro de Ensino e Pesquisa em Atenção Básica à Saúde (CEPABS), que faz parte da Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA), e a Prefeitura de Valença, por meio do qual o CEPABS gerencia a Atenção Primária à Saúde no município.

De acordo com a professora do curso de Odontologia do UniFAA e Coordenadora da Odontologia da Atenção Primária do município de Valença, Taís Pereira, a iniciativa é de “suma importância para agregar conhecimento às famílias que temos dificuldade de acessar”, bem como para diagnosticar a realidade da saúde bucal das crianças de Valença. Ela ainda destaca que o UniFAA auxilia também ao fornecer kits de escovação para utilização em ações como essa, que são potencializadas pela relação entre o município e a fundação.