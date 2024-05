Estado divulga resultado do edital sobre às quadrilhas juninas

Estado do Rio – A festa junina deste ano está garantida em ao menos 23 cidades fluminenses. Foi publicado nesta terça-feira (7), em Diário Oficial, o resultado final dos habilitados no edital Arraiá Cultural RJ 4, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Ao todo, 115 projetos foram contemplados, com premiação total de R$ 7.25 milhões.

“A política de fomento às tradições juninas já está no terceiro ano consecutivo. É um movimento muito importante, especialmente para quem mora fora da capital e enxerga nessa data uma forma não só de celebrar a cultura local, mas também gerar emprego e renda para a sua comunidade. Seguimos cumprindo a nossa missão de democratizar o acesso e fazer o fomento chegar nas mãos de quem realmente faz a cultura acontecer”, afirma a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.

Esta continuidade, nunca antes realizada no estado do Rio de Janeiro, garante a manutenção da tradição de muitas associações e federações ligadas aos festejos juninos em todo território fluminense. Como é o caso da Associação de Quadrilhas Juninas do RJ, com base na capital, que realiza o Festival Estadual de Quadrilhas há 10 anos. Esta é a terceira vez consecutiva que o grupo é contemplado em uma das vagas do edital e, com isso, terá recursos para manter a cultura popular viva.

“O edital impulsionou nosso trabalho de uma forma surpreendente. Há dois anos estamos conseguindo fazer um evento digno para as nossas quadrilhas juninas, pagando cachê para os artistas e todos da produção que há anos trabalham de graça, por paixão ao movimento junino. O edital chegou, impulsionou e dignificou nosso trabalho”, explica a presidente da associação, Cristiane Gurjão.

No ano passado, a associação transmitiu, ao vivo, a final do Festival Estadual, chegando na casa de muitos quadrilheiros que não puderam estar presentes ao evento. A transmissão conseguiu um alcance aproximado de mil pessoas simultâneas.

“Só temos a agradecer por esse olhar que a secretaria vem tendo com a cultura popular, de fato, pensando no povo, impulsionando a cadeia artística e a economia criativa. Estamos nos profissionalizando para realizar um trabalho ainda melhor neste ano. Viva a tradição junina!”, concluiu.

Entenda o edital

Os proponentes puderam escolher entre duas categorias para concorrer: na A, dedicada à apresentação de quadrilhas juninas, foram contempladas cem propostas culturais, no valor de R$ 50 mil cada; já na B, voltada para festivais de quadrilhas juninas, o “Arraiá” vai atender 15 projetos, com o valor de R$ 150 mil para cada um.

Na categoria A, o projeto contemplado vai precisar realizar, no mínimo, uma apresentação de quadrilha junina composta por, pelo menos, 12 pares, desenvolvendo inúmeras figurações coreográficas, ordenadas por um “marcador”, que orienta os movimentos dos participantes. A realização deve respeitar denominações e movimentos tradicionais e incorporar criações adaptadas pelos marcadores.

Já na B, o proponente deverá realizar evento aberto ao público, reunindo apresentações de, no mínimo, cinco quadrilhas juninas, podendo ser, ou não, oriundas do mesmo município no qual o festival é realizado, a ser organizado por associação, federação ou liga com comprovada atuação na área.

Todas as propostas precisam ser executadas presencialmente em território fluminense.

Cidades com projetos contemplados

Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Macaé, Belford Roxo, Duque de Caxias, São João de Meriti, São Gonçalo, Campos, Magé, Saquarema, Mesquita, Queimados, Japeri, Angra dos Reis, Cabo Frio, São João da Barra, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Paraíba do Sul, Petrópolis, Nilópolis, Bom Jardim e Carmo.