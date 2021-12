Secretaria de Assistência Social promove café da manhã através do projeto ‘Família Acolhedora’

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2021, 18:47 horas

Barra do Piraí- A Secretaria de Assistência Social, da Prefeitura de Barra do Piraí, promoveu o café acolhedor, na manhã de sexta, 10, na sede da pasta, e com as famílias cadastradas no Serviço de Acolhimento.

O “Família Acolhedora” consiste em cadastrar e capacitar famílias da comunidade para receberem em suas casas, por um período determinado, crianças, adolescentes ou grupos de irmãos em situação de risco pessoal e social. A proposta visa o acolhimento e amparo para as crianças que necessitam, oferecendo também, a possibilidade de convivência familiar e comunitária.

A coordenadora do ‘Família Acolhedora’, Elaine Pires, afirma que a família de acolhimento representa a possibilidade de continuidade da convivência familiar em ambiente sadio para a criança ou adolescente.

“Receber uma pessoa em acolhimento provisório não significa integrá-lo como filho. A família de apoio assume o papel de parceira no atendimento e na preparação para o retorno à família biológica ou substituta”, assegurou.

O prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, se diz muito contente com o projeto, uma vez que, as crianças que estão em situação de desamparo, possam receber um amor, abrigo e, também, um lar acolhedor. “É muito gratificante ver um projeto como esse acontecer. Ter pessoas que possam amparar nossas crianças é o que nos motiva a continuar”, alegou.